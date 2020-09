Sampdoria, stasera col Derthona al "Fausto Coppi" di Tortona

GENOVA - Stasera alle 21 la Sampdoria scende in campo al "Fausto Coppi" di Tortona per incontrare in amichevole il Derthona.

Oltre ai nazionali, sono stati dispensati dalla breve trasferta in Basso Piemonte Fabio Quagliarella e Lorenzo Tonelli, che hanno disputato l’intera partita ieri sera al Moccagatta contro l'Alessandria, Alex Ferrari e Manolo Gabbiadini.

Ecco i convocati di Ranieri per Derthona-Sampdoria:

Portieri: Audero, Avogadri, Ravaglia.

Difensori: Augello, Chabot, Colley, Depaoli, Murillo, Murru, Regini, Rocha, Yoshida.

Centrocampisti: Capezzi, Léris, Palumbo, Verre, Vieira.

Attaccanti: Bahlouli, Bonazzoli, La Gumina, Prelec, Ramírez.