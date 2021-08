Sampdoria, rivoliuzione in attacco: "tornano" Keita e, dopo otto anni, Petagna

GENOVA - Rivoluzione in attacco, dopo due partite senza gol. La Sampdoria è pronta ad affiancare a Quagliarella due "reduci": Keita Balde, su regia del procuratore Pastorello in ottimi rapporti con Corte Lambruschini, rescinderà col Monaco e da svincolato a parametro zero firmerà un triennale; Andrea Petagna, otto anni dopo la breve esperienza giovanile in prestito dal Milan, arriverà in prestito dal Napoli.

Allora il possente attaccante era ancora inesperto e pagò carissimo agl occhi di Mihajlovic un errore nel finale della partita con la Lazio: ora è un centravanti rodato che, con Quagliarella e Keita e in attesa del ritorno di Gabbiadini, potrebbe consentire a D'Aversa di giocare col tridente.