Sampdoria: Ranieri squalificato, a Udine in panchina il vice Paolo Benetti

GENOVA - Come previsto, Claudio Ranieri è stato squalificato per un turno in ragione dell'espulsione rimediata a Bergamo per opera dell'arbitro Giua, nel secondo tempo di Atalanta-Sampdoria. Pertanto in panchina al "Friuli" contro l'Udinese, domenica prossima alle 19,30, andrà l'allenatore in seconda Paolo Benetti (nella foto, a sinistra con Ranieri).

All'indomani della partita di Bergamo, la Sampdoria ha svolto al centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco una seduta differenziata: scarico per i giocatori più impiegati al "Brumana" contro i nerazzurri, lavoro ordinario per tutti gli altri.

Alex Ferrari ha lavorato regolarmente, mentre Ronaldo Vieira ha svolto un individuale programmato. Lorenzo Tonelli infine prosegue il percorso personalizzato di recupero.

Domani è previsto un allenamento mattutino.