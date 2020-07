Sampdoria nella tana dell'Euro Atalanta, alle 21.45 sfida ai Gasperini-boys

GENOVA - La sfida è ostica: provare a strappare punti alla laciata Atalanta formato Europea di Giampiero Gasperini. La Sampdoria di Ranieri ci prova. Di fronte avrà la squadra più in forma del campionato: dalla fine del lockdown sono arrivate solo vittorie, cinque su cinque. La Samp dalla sua è reduce da due importantissime vittorie contro Spal e Lecce. La vittoria dei salentini contro la Lazio ha accorciato la classifica. Per questo Ranieri vuole tornare da Bergamo con punti da mettere in cassaforte. Tra le file dei padroni di casa due ex di lusso come Zapata e Muriel con il primo che dovrebbe partire titolare.

Calcio d'inizio alle 21,45. Arbitra Giua di Olbia. A coadiuvarlo gli assistenti Bindoni di Venezia e Villa di Rimini, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto dal signor Maggioni di Lecco. Dietro agli schermi del Var Nasca di Bari, assistito da Galletto di Rovigo. LE PROBABILI FORMAZION: ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Dijmsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore Gasperini. SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Murru; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; La Gumina, Bonazzoli.​ Allenatore Ranieri.