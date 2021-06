Sampdoria, Mancini chiama in Nazionale anche il fisioterapista Doimi

GENOVA - Si arricchisce la colonia blucerchiata in Nazionale. Il ct Roberto Mancini ha infatti chiamato in azzurro, per il periodo degli Europei, Mauro Doimi, fisioterapista della Sampdoria. Un "rinforzo" temporaneo chiesto ed ottenuto (anche grazie al permesso della società blucerchiata) per il recupero tra gli altri di Giorgio Chiellini, che si era infortunato con la Svizzera.

Doimi aveva lavorato anche in Inghilterra con Eriksson e per la nazionale ivoriana, essendo stato il massaggiatore di Drogba, che lo aveva chiamato. Allievo del "mago dei muscoli", Sergio Giosué Viganò, era stato nella Lazio quando Mancini si era trasferito a Roma dalla Sampdoria.