Sampdoria-Cagliari 2-0 live

GENOVA - Obiettivo chiudere i conti con la salvezza, o quasi. La Sampdoria mette nel mirino il Cagliari dell'ex Walter Zenga. Una vittoria contro i sardi vorrebbe dire chiudere o quasi il discorso il salvezza, un pareggio o una sconfitta a seconda dei risultati di Lecce e Genoa potrebbe anche voler dire rimettere le carte in tavola. E allora Ranieri, lui ex mai dimenticato in Sardegna, non vuole distrazioni.

I blucerchiati nelle ultime quattro partite hanno raccolto tre vittorie e una sconfitta, i sardi con 41 punti sono nel limbo, salvezza raggiunta e sogno europeo troppo distante. E allora proprio gli stimoli potrebbero essere la chiave del match del Ferraris.Arbitra Pairetto di Nichelino. In sala var c'è Di Paolo che sarà affiancato da Cecconi.

GLI SCHIERAMENTI - Ranieri lascia il capitano Quagliarella in panchina e affida l'attacco al duo Bonzazzoli e Gabbiadini. Sulle fasce Jankto e Linetty mentre Ekdal e Thorsby a fare muro e costruire in mezzo al campo. Difesa a quattro con Depaoli e Augello terzini e Yoshida e Colley a completare il reparto davanti ad Audero. Il Cagliari dell'ex Zenga in maglia verde appassito si schiera con un 3-5-2 con Cragno in porta, Walukiewicz, Pisacane e Carboni in difesa; Nandez, Ionita, Birsa, Rog e Lykogiannis a centrocampo e Simeone e Ragatzu in avanti con Joao Pedro miglior marcatori dei sardi che si accomoda in panchina, fuori tra gli ospitio anche l'ex Cigarini che avrebbe bisticciato con l'allenatore. Tra i blucerchiati ritorna tra i convocati dopo oltre 200 giorni Ferrari.

IL PRIMO TEMPO - Primissimi minuti di studio con ritmi lenti a Marassi. Poi la Samp la sblocca: lancio lungo, Jankto fa sponda di testa in mezzo all'area, sul secondo palo c'è appostato Manolo Gabbiadini lasciato solo che ancora di testa non ha difficoltà a battere Cragno e appoggiare in rete la sfera. All'8' Sampdoria-Cagliari 1-0. I sardi non ci stanno e ci provano subito con un missile di Nandez su cui Yoshida si immola. Ionita atterra Bonazzoli e viene ammonito da Pairetto.

IL TABELLINO

SAMPDORIA 1

CAGLIARI 0

GOL: 8' Gabbiadini (S)

AMMONITI: Ionita (C)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Bonazzoli. Allenatore: Ranieri.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Carboni; Nandez, Ionita, Birsa, Rog, Lykogiannis; Simeone, Ragatzu. Allenatore: Zenga.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.