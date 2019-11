Samp, che andirivieni tra Genova e Cagliari dal campionato alla coppa!

La Sampdoria sceglie una soluzione imprevista per affrontare la doppia trasferta in Sardegna, che la vedrà impegnata contro il Cagliari in campionato lunedì 2 dicembre alle 20,45 e in Coppa Italia giovedì 5 dicembre alle 21. Se la soluzione più logica sarebbe stata la permanenza a Cagliari, la società blucerchiata ha preferito optare per l'andirivieni: rientro in nottata a Genova dopo la partita di campionato, nuova partenza per Cagliari mercoledì pomeriggio e ritorno definitivo a Genova alla fine della gara di Coppa, in funzione della sfida al Parma dell'8 dicembre.

In passato la Sampdoria si era fermata quattro giorni in Sicilia, nell'autunno 2006, per le partite di Coppa a Palermo e di campionato a Messina, e ai primi di gennaio 2014 aveva affrontato il doppio impegno di campionato a Napoli e di Coppa a Roma con un ritiro 6-9 gennaio alla Borghesiana. Stravagante la "tre giorni" di ritiro a Catania nel dicembre 2015 per la partita a... Roma con la Lazio, così come il recente ritiro a Roma per la partita a.... Firenze, quando di mezzo c'era la visita al Papa.