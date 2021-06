Salvatores filma la Liguria per portare le nostre bellezze a Expo 2020 Dubai

GENOVA - Gabriele Salvatores, regista milanese premio Oscar in questi giorni nelle sale con Comedians a 34 anni dal gemello Kamikazen, punterà la sua cinepresa sulla Liguria e su altre regioni italiane (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emila Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto)per realizzare un video dal titolo "La Bellezza unisce le persone", che sarà il biglietto da visita di EXPO 2020, rinviata di un anno per la pandemia e in programma a Dubai.

A 100 giorni dall'inaugurazione Salvatores ha cominciato a puntare il suo sguardo sulla Liguria e sull'Italia; le riprese verranno poi editate e infine proposte durante il semestre espositivo dal primo di ottobre al 31 marzo ai visitatori del Padiglione Italia. Per la parte ligure del suo video il regista milanese ha scelto Dolceacqua, l'Abbazia di San Fruttuoso e Palazzo Reale di Genova.

"La presenza di Regione Liguria nel Padiglione Italia - afferma il presidente Giovanni Toti - ha molteplici significati. In primo luogo vuole sottolineare la partecipazione della nostra Regione al grande racconto collettivo del nostro Paese, basato sulla sua bellezza. Poi intendiamo sostenere la nostra presenza nella 'blue economy' in un'area strategica del mercato mondiale. Infine con questa presenza vogliamo sottolineare la forte volontà della Liguria di mettersi alle spalle una stagione decisamente più difficile di altre, per costruire una nuova e per certi versi inedita fase di crescita e di sviluppo". In particolare, la Liguria parteciperà al prossimo Expo Dubai concentrando i propri sforzi nella settimana in cui, parallelamente ad Expo, si tiene anche il "Dubai International Boat Show": il comparto legato alla nautica è infatti uno dei principali asset economici del territorio e i principali cantieri liguri saranno presenti a Dubai con le loro produzioni.