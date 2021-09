Salone Nautico di Genova: dopo il boom di visitatori è il giorno degli affari

GENOVA - Penultimo giorno di Salone Nautico a Genova. Dopo il sold out del fine settimana ultime ore per visitare il salone della ripartenza. Tantissimi i genovesi e non solo che hanno girato in questi giorni per gli stand e ammirato le oltre mille imbarcazioni che impreziosiscono la kermesse internazionale di Genova. Come da tradizione il lunedì è la giornata dedicata agli affari, quando il mondo che alimenta il settore conclude accordi e pone le basi per nuovi sviluppi e progetti.

E non è un caso che proprio nella giornata di domenica a girare tra gli espositori presenti al Salone ci sia stata la presenza del ministro del Turismo del governo Draghi Massimo Garavaglia. Sostenibilità, economia e sviluppo del settore della nautica in Italia. Questi i temi affrontati dal ministro che ha anche annunciato la presenza di una barca tutta italiana alla prossima Ocean Race, una delle competizioni veliche più importanti al mondo (LEGGI QUI) .

E’ tutto il settore a crescere in modo esponenziale. L’emergenza Covid non sembra aver intaccato l’economia nautica e le prospettive rimandano a numeri ancora una volta con il segno più. L’Ufficio Studi di Confindustria Nautica stima infatti che nel 2021 il fatturato globale dell’industria italiana della nautica possa aumentare del 23,8%, pari a un valore complessivo compreso fra 5,5 e 6 miliardi di euro con export e superyacht a trainare l’economia settoriale italiana. Solo le nuove costruzioni in Italia muovono quasi 25 miliardi. Migliaia tra diretti e indiretti la forza lavoro impiegata.

E oggi al Salone Nautico in attesa della chiusura di domani con i bilanci finali altra giornata di appuntamenti nel segno dello sviluppo e della crescita del settore. Liguria al centro dell’attenzione in quanto motore dell’economia nautica nel Paese. Una tavola rotonda sulla 'Liguria capitale della Blue Economy' affronterà i temi dello sviluppo. Nel pomeriggio la presentazione di "un anno di Genova Blue District, aspettando il Blue Economy Summit". Spazio anche ai progetti in corso di valorizzazione del fronte mare con il convegno "Liguria hub della nautica - Le grandi trasformazioni in atto: waterfront, Hennebique, Miglio Blu".

GLI APPUNTAMENTI DI LUNEDI’ 20 SETTEMBRE

Breitling Theatre | Teatro del Mare

Ore 10:00 – 11:00: “Il Programma di ricerca in Artico della Marina Militare HIGH NORTH: Action 35 del decennio del mare delle Nazioni Unite”, a cura di Istituto Idrografico della Marina Militare

Ore 11:00 – 12:00: Evento My Orango HUB

Ore 12:00 – 13:00: Evento Alba Mobility: Smart Mobility e innovazione

Ore 13:30 – 14:15: Presentazione 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2022

Ore 14:15 – 15:00: Presentazione Progetto FlyingNikka, il primo Mini Maxi a foil

Ore 17:00 – 18:00: Evento Breitling

Padiglione Blu

Ore 10.00 – 12.00: Convegno ASSONAT – Presentazione 6° rapporto nazionale sull’Economia del Mare | La Crescita Blu, a cura di Camera di Commercio Frosinone Latina – Sala Forum

Ore 11:00: Liguria Capitale della Blue Economy. Tavola rotonda sulle opportunità dell’economia blu, a cura di Regione Liguria e Liguria International – Terrazza Pad. Blu

Ore 10:30: Fenomeni pericolosi di instabilità dinamica (surf riding e broaching): come definirli, studiarli e prevenirli, a cura di Atena Lombardia – Sala Innovation

Ore 11:30: Goletta Verde e UniGE: tecnologia, design e scienza per il futuro sostenibile del mare, a cura del Centro del Mare – Università degli Studi di Genova e di Legambiente – Sala Levante

Ore 14:00: Caffè del Salone Nautico, con Andrea Razeto, Vicepresidente Confindustria Nautica – Sala Stampa

Ore 14:30 – 18:00: Finanziare le vie del Mare, le opportunità del PNNR – A cura di ASSILEA – Associazione Italiana Leasing – Sala Innovation

Ore 14:30: Seminario tecnico Lo yacht sostenibile: verso sistemi di propulsione carbon-free – a cura di ATENA Lombardia – Sala Forum

Ore 15:00: Liguria Hub della nautica, a cura di Regione Liguria e Liguria International – Terrazze Pad. Blu