Saldi, in Liguria al via il 29 gennaio e dureranno 45 giorni

GENOVA - I saldi invernali in Liguria inizieranno il prossimo 29 gennaio e andranno avanti per 45 giorni, sino al 15 marzo. Lo scorso anno erano partiti il 5 gennaio per concludersi il 18 febbraio. La decisione, come ha spiegato l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Andrea Benveduti, è stata approvata in giunta e presa in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del territorio. Il provvedimento, in linea con quello estivo che aveva posticipato i saldi al primo agosto e fino al 14 settembre, estende inoltre il divieto di effettuazione delle vendite promozionali nei 60 giorni precedenti i saldi, ossia dal 30 novembre 2020.

"Le restrizioni imposte dai Dpcm governativi hanno provocato ricadute pesantissime su tutta l'economia ligure, comportando agli esercizi commerciali una quasi totale assenza di incassi. Riteniamo dunque opportuno accogliere le richieste di Confcommercio e Confesercenti, in quanto siamo convinti che sia necessario concedere un un po' più di respiro alle categorie economiche", ha sottolineato Benveduti.

Confesercenti da tempo chiedeva attenzione a un mondo che rischiava di essere fagocitato dalla grande distribuzione. "E' un lavoro di anni che finalmente raggiunge il primo obiettivo. A parte questo anno di difficoltà estrema, è un primo importante passo per rimettere ordine al commercio che da anni subiva ritmi di svendita dettati dalla grande distribuzione, impossibili da sostenere per i negozi tradizionali. Saldi sempre più a fine stagione, come è giusto che sia, e ritmi lenti. Anche il commercio, come tutto il mondo, ha bisogno di stagioni regolari", dichiara la presidente genovese e vice presidente nazionale Fismo Confesercenti, Francesca Recine.