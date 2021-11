Sabato in coda sulle autostrade della Liguria, tra cantieri, incidenti e pioggia

GENOVA - Disagi anche in questo sabato mattina a causa delle code sulle autostrade della Liguria. Il risveglio sotto la pioggia, i cantieri e i soliti problemi si fanno sentire anche in questa mattinata. Le autostrade maggiormente interessate sono la A12, la A10 e la A7 nel nodo genovese.

GLI AGGIORNAMENTI

ORE 11:00 - Coda anche in A7 di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Sulla A12, invece, coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori. Ai disagi tra Savona e Spotorno, in A10 coda di 1 km tra il confine di Stato e Ventimiglia in direzione Italia causa lavori. Coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada per lavori.

ORE 10:00 - Sulla A12 viene segnalata una coda tra Recco e Rapallo per un incidente, mentre c'è una coda di 2 km in A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra' per veicolo in avaria. Sempre sulla A10 1 km di coda tra Savona e Spotorno in direzione della Francia per lavori.

ORE 5:50 - All'alba, sono stati avvistati alcuni migranti sulla A10 tra Imperia Ovest e Arma Di Taggia in entrambe le direzioni: questa pericolosa marcia verso la Francia mette a rischio la vita non solo delle persone che per disperazione provano a passare il confine, ma anche degli automobilisti che segnalano sempre più di frequente nella notte situazioni di questo tipo.