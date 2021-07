Sabato di code, sulle autostrade della Liguria ancora disagi

GENOVA - Non c'è pace per le autostrade della Liguria, anche in questo sabato si registrano disagi tra i cantieri in A7 e il traffico intenso in direzione del porto con il cantiere all'uscita del casello di Genova Ovest.

Da metà mattinata coda tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso, in A10 cda tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso, in A7 coda di 1 km tra Ronco Scrivia e Busalla per lavori, coda di 1 km tra Ronco Scrivia e Busalla per lavori, coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso e coda su Bivio A7/A12 Genova-Livorno provenendo da Genova verso Livorno per traffico intenso.