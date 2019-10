Rossiglione, il sindaco Piccardo Alcuni sfollati potranno tornare presto a casa"

ROSSIGLIONE - Lentamente Rossiglione prova a tornare alla normalità. “Presto potranno tornare a casa gli sfollati del civico 3 di via Airenta, così come le persone dei civici di via Roma” fa sapere il sindaco Katia Piccardo. Sono ancora in corso i controlli delle abitazioni da parte dei tecnici, ma per alcuni cittadini di Rossiglione la situazione si sta gradualmente sbloccando.

Diversa invece la condizione degli abitanti del civico uno di via Airenta. “Per loro ci vorrà ancora del tempo per concludere i controlli e i monitoraggi per la messa in sucerezza delle case. Vogliamo che si ritorni al più presto alla normalità, ma l'incolumità delle persone è la nostra priorità” ha detto Piccardo.

Nel frattempo lunedì arriveranno anche i tecnici di Regione Liguria e del dipartimento nazionale della Proptezione Civile “per fare il quadro della situazione in tutto il nostro territorio”, conlude il sindaco.