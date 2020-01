Ronde della Val Merula, al via il Campionato Rally Liguria Primocanale Motori

ANDORA - E’ tempo di conto alla rovescia in vista del nuovo Campionato Rally Liguria Primocanale Motori, che scatta il weekend del 8-9 febbraio con la Ronde della Val Merula. La gara savonese, seguita in diretta da Primocanale Motori, sancirà l’inizio di una stagione da ricordare per il rallismo ligure. Un calendario di nove gare tra storico e moderno fa da cornice al nuovo campionato che vedrà al via i migliori interpreti regionali della categoria.

La serie ha attirato subito l'attenzione di molti piloti e la formula regolamentare potrebbe adattarsi particolarmente ai protagonisti delle classi più numerose. Un bel regalo agli appassionati liguri che potranno così tornare a frequentare le prove speciali casalinghe, spettacolari e difficili. Una certezza è l’interessamento generale e la voglia di esserci da parte di tutti. I rallisti liguri stanno rispondendo alla chiamata, felici finalmente di poter tornare a potersi misurare sugli asfalti di casa.

Tra i nomi dei protagonisti spiccano quelli del genovese Biggi, con la Volkswagen Polo R5 e dello lo spezzino Arzà che si dividerà tra Wrc e R5, Maurizio Rossi con la Peugeot 207 Super 2000 Primocanale Motori, poi Mottola che inizierà con la Fiat 600, ma anche Craviotto, specialista della classe R2B e tanti altri che stanno definendo i programmi 2020. Con molta probabilità si vedrà anche Mezzogori, veloce nel 2019 con la Skoda R5, mentre nella seconda parte di stagione potrebbero aggiungersi Aragno e molti altri. La Ronde della Val Merula sarà la prima vetrina di una stagione ricchissima, che sancirà il ritorno della Liguria ai piani alti del rallismo nazionale.