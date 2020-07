Rock progressivo protagonista, al Porto Antico di Genova sabato ecco il festival Progrest

GENOVA - L’estate genovese al Porto Antico scalda i motori con il Progrest, uno dei principali festival europei di rock progressivo, un genere musicale che è stato portato in auge negli anni ’70 da gruppi come Genesis, Yes, King Crimson e Pink Floyd e in Italia da Pfm, Banco, Orme.

Organizzato dalla Porto Antico, della Black Widow Records e da Nadir Music, il Progfest 2020 a causa del Covid ha dovuto rinunciare ai grandi ospiti internazionali e ha scelto di valorizzare la musica italiana.

Aprono la serata gli Jus primae noctis (JPN), un gruppo attivo a Genova dal 1991 composto da Marco Fehmer chitarra e voce, Beppi Menozzi tastiere, Mario Riggio batteria, Pietro Balbi chitarra, Alessandro Bezante basso, Ospite: Matteo Scarpettini percussioni e batteria

Al Progfest i JPN presentano il nuovo disco “Istinto”, uscito nel 2020 per l’etichetta Nadir music, con distribuzione Black Widow Records, un album che è ben rappresentato dal video “Quarto”, girato nell’ex manicomio del Levante genovese, dedicato ai 40 anni della legge Basaglia.

Agli Jus Primae Noctis segue un’altra band genovese: Il segno del comando, un gruppo unico per il suo stile fatto di chiaroscuri che rimandano agli storici sceneggiati Rai anni 70 come appunto “Il Segno Del Comando”, ”La Baronessa di Carini”, “A come Andromeda”, ”Il Dipinto” o ”Gamma”, solo per citarne alcuni. Il gruppo, prima del lockdown, si era esibito, prima de Il Banco Del Mutuo Soccorso al Politeama, in una breve esibizione che aveva suscitato entusiasmo e curiosità da parte il pubblico presente che l’11 Luglio avrà la possibilità di gustarsi il set completo con l’inserimento di alcuni inediti presentati per la prima volta in anteprima assoluta.

La chiusura del festival è lasciata al Balletto di Bronzo, un gruppo nato a Napoli alla fine degli anni sessanta e guidato da Gianni Leone, istrionico personaggio e musicista di livello, che nulla ha da invidiare ai più grandi tastieristi del mondo come Keith Emerson e Rick Wakeman. Il Balletto oggi ha raggiunto un livello tecnico elevatissimo anche grazie ai due musicisti che affiancano Gianni Leone, ovvero Riccardo Spilli (batteria) e Ivano Salvatori (basso).

Con l’occasione sarà presentato il nuovo album “The Official Bootleg” edito per la Black Widow Records che lo renderà disponibile in una edizione speciale solo per il Progfest.