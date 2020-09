GENOVA - Il direttore sportivo Faggiano accelera sulla annunciata rivoluzione in casa Genoa. Torna Goldaniga per la difesa, preso il ventunenne centrocampista Melegoni dall’Atalanta in prestito, acquistato Badelj con contratto fino al 2023 dalla Lazio per rinforzare la mediana.

Mentre si registrano passi avanti per portare in rossoblu dalla Roma il difensore 29enne Juan Jesus. Infine dovrebbe chiudersi lo scambio Favilli-Stepinski col Verona. Insomma il Genoa cambia pelle.