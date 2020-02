Ristorazione sanitaria, venerdì incontro in Regione e presidio dei lavoratori

GENOVA - Presidio dei lavoratori della ristorazione sanitaria in Liguria. Venerdì l'assessore alla Sanità di Regione Liguria incontra i sindacati. Al centro la richiesta della sostanziale modifica o il ritiro del bando di gara da parte dei sindacati stessi. Dopo le proteste andate in scena nel corso del consiglio regionale della settimana scorsa.

Secondo le associazione dei lavoratori il bando di gara indetto da Alisa per la Regione Liguria riguardante il servizio di ristorazione su quattro lotti, San Martino, Asl 2, Asl 5 e Asp Brignole "non garantisce la piena occupazione di chi oggi opera in appalto e in subappalto". L'assessore Viale ha aperto al dialogo e ha convocato le parti per discutere della situazione. Le sigle sindacati chiamano "alla partecipazione tutti i lavoratori liberi da impegni lavorativi per un presidio che inizierà alle ore 9.30 sotto il palazzo della Regione Liguria".

In una nota i sindacati spiegano: "Serve un sistema di punteggi premiante all’interno dell’offerta tecnica per limitare il subappalto e garantire la piena occupazione di tutte le maestranze interessate. Quando si indicono gare pubbliche di questa portata economica, oltre 150 milioni di euro, la consultazione preventiva con le Organizzazioni Sindacali sarebbe opportuna – proseguono Filcams, Fisascat e Uiltucs regionali che poi aggiungono -. Chiediamo che tutte le modifiche richieste siano integralmente accolte per la salvaguardia dei livelli occupazionali. Diversamente deve esserci l’immediato ritiro" concludono i sindacati uniti che annuanciano già che nel caso le loro richieste non verranno accolte una nuova mobilitazione.