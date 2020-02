Risarcimento al pompiere Lorefice, straordinaria partecipazione a Villa Serra

SANT'OLCESE - L'evento era stato annunciato venerdì sera in diretta sul palco di Liguria Ancheu da due giovani esponenti della maggioranza comunale di Sant'Olcese e Serra Riccò.

Il risultato della riunione, altamente toccante e con un profondo significato civico: i consigli comunali di Sant’Olcese e di Serra Riccò, infatti, si sono riuniti congiuntamente con i consiglieri in carica il 26 gennaio 2005, giorno in cui il caposquadra dei Vigili del Fuoco, Giorgio Lorefice, perse la vita nell’espletamento della propria attività lavorativa in un capannone di Serra Riccò.

La riunione è nata per firmare pubblicamente un ordine del giorno in sua memoria e in difesa di tutti i Vigili del Fuoco, dopo gli sviluppi legati al ricorso di HDI assicurazioni che aveva paventato la possibilità - poi apparentemente ritirata - di bloccare il risarcimento alla famiglia.

Tutto questo presso l’Auditorium del Parco storico di Villa Serra di Comago alla presenza degli attuali sindaci Armando Sanna e Angela Negri: "Un segnale forte e una presa di posizione netta senza colori politici".