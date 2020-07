Ripartenza, Salvatore: "Abbassare la Tari alle piccole e medie imprese liguri"

GENOVA - "Abbassiamo la Tari alle PMI Liguri. Il lockdown a causa dell’emergenza coronavirus ha portato le imprese della Liguria allo stremo in ogni settore e cosa sta facendo la maggioranza per aiutarle? Nulla". Lo ha detto Alice Salvatore, consigliere regionale della lista ilBuonsenso. Pagare le tasse è un dovere e un diritto del cittadino. Ma se le imprese falliscono come fanno a pagare?"

"La Liguria è una regione le cui PMI rappresentano un vanto a livello nazionale, perché profondamente legate al territorio. Ora a prevalere sono le difficoltà: di ripartenza, di gestione. In molte hanno dovuto fare affidamento alla cassa integrazione per evitare di mandare a casa i lavoratori, altre, dopo non aver fatturato per quasi tre mesi saranno costrette a chiudere, un dramma che non colpirà solo le loro famiglie con l’ovvio aumento dell’uso degli ammortizzatori sociali", prosegue Salvatore.

"Impoverimento della popolazione e difficoltà quindi. Per poter evitare

tutto questo ed essere di vero aiuto alle imprese e ai lavoratori bisogna abbassare la pressione fiscale ed eliminare o per lo meno abbassare sensibilmente la Tari, purtroppo carissima in Liguria. A causa del covid-19 le imprese non solo hanno dovuto fare i conti, quando “fortunate” ad avere fatto il fatturato misero dei mesi di lockdown, ma si sono dovute caricare sulle spalle anche tutte quelle spese vive necessarie alla riapertura come i tamponi ai lavoratori e la sanificazione degli locali di lavoro", sottolinea la ex pentastellata.

"Le PMI, in questo momento hanno bisogno di fondi, di aiuto, di investimenti. Cosa fa la maggioranza regionale? Nulla. E con il suo silenzio, con il suo non agire fa sì che al danno si aggiunga pure la beffa. Se un’attività rimane ferma non produce, e se non produce non crea scarto. Dato il momento difficile e l’emergenza in cui ci si trova, perché non cancellare la Tari per un certo periodo o perlomeno rivederla al ribasso? D’altronde se non hanno potuto lavorare, non hanno nemmeno prodotto rifiuti", aggiunge Salvatore.

"Abbassare la pressione fiscale è uno degli strumenti migliori per risollevare un’economia. Basta smettere di nascondersi. Noi spingeremo affinché le necessità

dei lavoratori e degli imprenditori siano ascoltate. Affinché la situazione cambi, una volta per tutte", conclude la leader della lista ilBuonseso.