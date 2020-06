Ripartenza in Liguria, firmata l'ordinanza: riaprono terme e centri benessere

GENOVA - Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha firmato una nuova ordinanza per consentire la riapertura delle terme e dei centri benessere, per quanto riguarda la riapertura dei centri estivi 0-17 anni la Regione introdurrà l'obbligo di rilevare la temperatura corporea ogni giorno a tutti i bambini e ai loro accompagnatori, che non dovrà superare i 37,5 gradi.

"In base all'ordinanza odierna i centri estivi dovranno adeguarsi alle linee guida con la rilevazione della temperatura corporea per i bambini e gli accompagnatori, - spiega l'assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo - che preferibilmente dovranno essere persone con meno 60 anni d'età. Dovrà essere siglato un accordo tra ogni ente gestore e le famiglie, tutti gli enti gestori dovranno comunicare via email l'avvio dell'attività. Il Comune di Genova da dopodomani avvierà un bando per le iscrizioni ai servizi 0-6 anni. Questa settimana la Regione Liguria pubblicherà un bando da 6 milioni di euro per sostenere gli enti gestori, che potranno attingere risorse dal bando".