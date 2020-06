Riparte il Carlo Felice: l'orchestra in piazza a Sarzana per il concerto "La Musica è Vita"

SARZANA - Riparte il Teatro Carlo Felice e lo fa con uno straordinario concerto all'aperto: "La Musica è vita", questo il titolo scelto per la serata di sabato 27 giugno che si svolgerà in trasferta a Sarzana, in piazza Matteotti. Un ricco programma che prevede l'esecuzione di alcune delle arie d'opera più famose di Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi, Bizet, Puccini.

In piazza sarà presente l'Orchestra del Teatro Carlo Felice, diretta dal maestro Giuseppe Finzi, assieme ad alcune voci d'eccezione Francesco Meli, Serena Gamberoni, Silvia Beltrami, Simona Di Capua, Magda Gallo, Matteo Lippi, Mattia Olivieri, Giulio Pelligra, Ivan Atos Rivas, Macro Filippo Romano, Luca Salsi, Laura Verrecchia, Sergio Vitale.

Sarà la prima manifestazione lirica in Italia ad essere organizzata dopo il lungo periodo di lockdown e sarà fatta in collaborazione con il Sarzana Opera Festival, rimandato a causa della pandemia all'anno prossimo. E in piazza potranno godere dello spettacolo oltre 500 persone, tutte distanziate.

Su Primocanale si potrà apprezzare la bellezza di un evento unico e irripetibile. Già a partire dalle 21 sabato sul canale 10 del televisore si potrà sbirciare nel 'dietro le quinte' con interviste agli interpreti, immagini dalla splendida Sarzana e l'arrivo degli ospiti nella piazza in festa.

"Finalmente abbiamo potuto riorganizzare eventi culturali e abbiamo subito pensato in grande. Sarzana è città di cultura e non può che puntare sulla cultura come chiave per la rinascita, sempre in sicurezza", sottolinea la sindaca Cristina Ponzanelli. Che l'eccellenza ligure e nazionale del Carlo Felice abbia scelto proprio Sarzana per il suo primo grande evento dopo la pandemia è un orgoglio, oltre che un riconoscimento. Sarzana vuole rinascere e la cultura sarà la sua porta, orgogliosa che lo sua insieme anche per la Liguria".