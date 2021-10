Riparazioni navali, secondo giorno di presidio e corteo a Genova contro la riforma delle pensioni

GENOVA - Per il secondo giorno i lavoratori della sede genovese delle Riparazioni Navali alle Grazie stanno scioperando: questa mattina, dopo un presidio al varco portuale davanti al cantiere si sono spostati, come già accaduto ieri, in corteo per la città in direzione piazza De Ferrari verso il palazzo di Regione Liguria. Qui hanno atteso l'arrivo dell'assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti con il quale si sono confrontati, per poi riprendere il corteo verso via San Lorenzo e ritornare al cantiere.

I lavoratori hanno indetto due giorni di sciopero su un turno di 4 ore al dì contro la riforma delle pensioni decisa dal governo e soprattutto sul nodo dell'allungamento dell'età pensionabile. Si legge sul loro volantino distribuito ieri: "Non si può lavorare fino a 67 anni o per almeno 43 anni della propria vita nei cantieri navali, nelle acciaierie, nelle officine metalmeccaniche e in tutti quei luoghi di lavoro dove le attività sono usuranti, gravose e ad alto rischio di infortunio".

Ieri il corteo verso la Prefettura di Genova ha mandato in tilt il traffico cittadino.

La Fiom nazionale ha indetto un pacchetto di otto ore di sciopero in tutta Italia da qui ai prossimi quindici giorni.