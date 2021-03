Rifiuti, Legambiente e Amiu promuovono il riciclo contro lo spreco

GENOVA - Collaborazione tra Legambiente Liguria e Amiu per far conoscere la web app Refresh e promuovere il riuso e la lotta allo spreco. Nella web app Refresh si possono trovare molte delle realtà che a Genova sono impegnate nel rimettere in circolo mobili, vestiti per adulti e bambini, libri, apparecchi elettronici, cibo.

Sono suddivise per tipologie, e facilmente consultabili su: refresh.amiu.genova.it. "Pensiamo sia importante mettere insieme sempre più soggetti che praticano l'economia circolare - ha detto Federico Borromeo, direttore di Legambiente Liguria - per questo stiamo raccogliendo adesioni e chiediamo ai cittadini di segnalarci realtà che praticano il riuso. L'obiettivo è quello di fare crescere la comunità e rendere disponibili sempre più prodotti. Tra i tanti vantaggi del riuso - conclude Borromeo - c'è sicuramente quello di preservare l'ambiente consumando meno materie prime, ma spesso si traduce anche in un considerevole risparmio per i cittadini". Per aderire è necessario scrivere a: info@legambienteliguria.org.

Per raccontare i vantaggi Legambiente Liguria, con la vicedirettrice Alice Micchini, ha visitato la Bottega I Ciacchi della Comunità San Benedetto al Porto dove si recuperano abiti e scarpe, Chiodo Fisso, negozio dove vengono rimessi a nuovo mobili e oggetti per la casa, Verdesfuso dove si vendono per lo più alimenti sfusi e Bababum dove si possono trovare vestiti, scarpe e attrezzature (passeggini, biciclette) per bambini da 0-14 anni.

Le quattro videostorie saranno trasmesse sulla pagina Facebook e sul canale You Tube di Legambiente Liguria il 27 marzo e il 3, il 10 e il 17 aprile e sono realizzate da Ugo Roffi. Il 1° aprile su Goodmorning Genova verrà presentata la campagna e si affronterà il tema dell'economia circolare e di come fare crescere i Reuser insieme a Micchini, Claudia Lupi relazioni Esterne e comunicazioni di Gruppo Amiu Genova, con la partecipazione di alcuni Reuser protagonisti delle video storie e di Simone Leoncini