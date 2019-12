Riaperte le gallerie fra Deiva Marina e Moneglia dopo la messa in sicurezza

DEIVA MARINA - Sono state riaperte al traffico questa mattina alle 10 le gallerie fra Deiva Marina e Moneglia. L'intervento di messa in sicurezza è stato co-finanziato al 95% da Regione Liguria tramite il Fondo Strategico Regionale, per un valore di 470.250 euro. Il totale delle opere ammonta a 495.000 euro. L'importo è stato assegnato al Comune di Moneglia l'8 luglio, in qualità di ente capofila nella gestione dell'infrastruttura.

Gli interventi si inseriscono nell'ambito di un progetto articolato di messa in sicurezza dell'arteria di collegamento fra Sestri Levante, Moneglia e Deiva Marina. Il primo stralcio di lavori comprende il consolidamento di alcuni tratti della galleria 1a De Barbieri 2° tratto e l'installazione di un sistema di monitoraggio lungo l'intero percorso.

"Si tratta di un intervento strategico, scelto fra quelli da finanziare con fondo strategico regionale - dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone. "E' un'arteria importante, sia dal punto di vista della viabilità che di Protezione Civile perché si tratta dell'unico collegamento fra Sestri Levante e Deiva Marina, senza contare l'utilità da un punto di vista turistico. Siamo molto soddisfatti, anche perché abbiamo terminato i lavori nei tempi previsti, ovvero il 2019. Seguiranno altri interventi di difesa a mare"