GENOVA - Un piano per far ripartire la sanità della Liguria dopo un anno e mezzo complicato per tutto il settore a causa dell'emergenza Covid. E' restart sanità Liguria presentato al Palazzo della Borsa di Genova.

Intervengono il presidente e assessore alla Sanità Giovanni Toti, il coordinatore della struttura di missione a supporto del sistema sanitario regionale Giuseppe Profiti eil direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi.