Regione Liguria premia equipe medica del Gaslini che ha ricostruito cuore alla bimba di 21 mesi

GENOVA - Un pomeriggio all'Istituto Giannina Gaslini in segno di vicinanza e sostegno agli operatori e alle famiglie dei piccoli ricoverati per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la vicepresidente e assessore alla sanità Sonia Viale. La visita istituzionale è partita dal pad.16 dell’Istituto pediatrico, dove la delegazione è stata accolta dal presidente dell’ospedale Pietro Pongiglione e dal direttore generale Paolo Petralia,

Poi hanno proseguito in Pronto Soccorso, dove hanno erano presenti i “Supereroi”, personaggi in costume, per allietare i piccoli ricoverati. Il presidente Toti e la vicepresidente Viale hanno poi visitato i reparti di Ematologia e Oncologia, e il nuovo asilo nido dei reparti.

La visita si è conclusa con la consegna dell’onorificenza della Regione Liguria al cardiochirurgo Giuseppe Pomè e a tutta l’equipe cardiochirurgica, che hanno reso possibile il recente intervento di ricostruzione del cuore di una bambina di 21 mesi.