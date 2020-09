Regione Liguria: "Ok a test salivari a scuola ma con prudenza"

GENOVA - Il presidente della Liguria Giovanni Toti apre all'ipotesi di screening sistematici nelle scuole con i test salivari rapidi. "Se ci daranno gli strumenti per utilizzarli, li utilizzeremo, non c'è alcun dubbio, sia per il tampone salivare per cui ci siamo già espressi favorevolmente, sia per il tampone rapido che usiamo già abbondantemente nei pronto soccorsi per gli screening di sicurezza", ha detto Toti interpellato al riguardo.

"Trattandosi di bambini e soggetti molto delicati, bisogna compenetrare le esigenze di rapidità con l'esigenza di delicatezza del singolo paziente - ha aggiunto Toti -. Un tampone che ha un minor gradiente di credibilità, che dà una risposta molto rapida, ma che viene smentito da un tampone successivo che ne dà una diversa, produce un'oscillazione non solo clinica, ma anche emotiva in famiglie che sono già esposte. Bisogna essere molto prudenti nelle procedure, ma lo saremo".