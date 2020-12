Regione Liguria, il 64% del bilancio 2021 destinato alla Sanità

GENOVA - Il 64% delle risorse per l'anno finanziario 2021 della Regione Liguria destinato alla Sanità. È questo il dato che emerge dalla relazione sui documenti di bilancio presentata dal presidente Giovanni Toti, all'inizio della sessione dedicata del consiglio regionale che andrà avanti fino a dopodomani.

La Liguria ha stanziato per la Sanità risorse per 5,61 miliardi: "La situazione epidemiologica a livello globale e l'emergenza sanitaria ed economica hanno condizionato le valutazioni e le proiezioni - ha detto il governatore -. In questa situazione la Regione declina le proprie decisioni di bilancio con il fine di garantire tutte le funzioni a favore della comunità regionale sia sotto il profilo dell'impulso agli investimenti pubblici, del sostegno alle attività economiche e all'occupazione, oltre alla missione fondamentale della gestione e organizzazione del servizio sanitario regionale e delle politiche sociali ad esso strettamente collegate".

Le altre voci di spesa della Regione riguardano i trasporti (340,3 milioni di cui 122,8 al trasporto ferroviario e 188 milioni al trasporto pubblico locale), lo sviluppo economico (168,5 milioni), politiche sociali e famiglia (117,2 milioni), lavoro e formazione professionale (110,3 milioni), sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente (45,7 milioni), edilizia abitativa (38,5 milioni), istruzione e diritto allo studio (32,3 milioni), soccorso civile (28,1 milioni), politiche agroalimentari e pesca (23,9 milioni), relazioni con autonomie territoriali e locali (18,2 milioni), relazioni internazionali (12,7 milioni), energia (10 milioni), valorizzazione dei beni culturali (4,8 milioni).