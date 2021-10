Regione: 950mila euro per lo sport che include

GENOVA - La Giunta regionale ligure, su proposta dell'assessore alle politiche sociali Ilaria Cavo, ha avviato un procedimento ad evidenza pubblica con 950mila euro di stanziamento per la realizzazione di un Patto di Sussidiarietà con il Terzo Settore legato a progettualità nella sfera dello sport sociale inclusivo.

Tale progettualità è caratterizzata da quattro macro obiettivi: assicurare il benessere e il sostegno all'inclusione sociale delle persone 'fragili'(tra le quali si possono riconoscere portatori di disabilità fisica e cognitiva, giovani, anziani o viventi in zone del territorio caratterizzati da un sensibile degrado sociale) attraverso la realizzazione di attività sportive inclusive; contrastare le solitudini involontarie e prevenire l'isolamento sociale della popolazione attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento legati al mondo del dello sport sociale; sostenere lo sport come fondamentale strumento di integrazione ed inclusione sociale per migliorare il benessere psico-fisico della persona e promuovere abitudini sane e corrette; creare reti con le Istituzioni Scolastiche al fine di potenziare e rilanciare le attività sportive anche in un'ottica di inclusione e integrazione sociale.