Regionali, Salvatore verso l'addio al M5s: in arrivo l'annuncio ufficiale

GENOVA - La scissione era nell'aria ormai da tempo, si attende solo la conferma ufficiale. Alice Salvatore, attuale capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale della Liguria, ha convocato una conferenza stampa per una "importante comunicazione che cambia radicalmente la situazione politica ligure".

Tutti gli indizi portano verso un suo addio ai pentastellati e alla decisione di correre in autonomia alle prossime regionali. Salvatore, che era già stata candidata presidente nel 2015, non ha mandato giù la decisione di metterla da parte per le nuove consultazioni, nel nome dell'alleanza con il Partito democratico. Decisione presa dal capo politico Vito Crimi, non dopo aver consultato la base ligure su Rousseau il 6 marzo scorso. La stessa base che, qualche giorno prima, l'aveva nuovamente scelta come candidata presidente e antagonista di Toti.

I movimenti romani hanno sparigliato le carte. Così, Salvatore ha iniziato a prendere le distanze dal Movimento, anche attraverso canali comunicativi autonomi, non firmando i comunicati del gruppo e inviandone di propri, anche con qualche non proprio velata critica al governo. Domani (13 maggio) alle 12:15, nel palazzo del consiglio regionale, tutte le carte verranno scoperte. A seguirla in questa nuova avventura è probabile che ci sia anche il suo compagno di banco in consiglio regionale, Marco De Ferrari. Fedeli al Movimento, invece, dovrebbero rimanere Fabio Tosi e Andrea Melis.