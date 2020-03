Regionali, Rousseau ha deciso: il M5s in Liguria si allea col Pd

GENOVA - L'alleanza si farà, perlomeno così ha sancito Rousseau. Gli attivisti liguri del Movimento cinque stelle hanno deciso di dare mandato ai propri rappresentanti per stringere un accordo con il centrosinistra, in chiave anti-Toti, in vista delle prossime elezioni regionali di maggio. La proposta presentata dal capo politico reggente Vito Crimi e' stata approvata con il 57,7% dei sì, pari a 960 voti. Solo 1.664 le preferenze espresse. I no si sono fermati a 704 voti, pari al 42,3%.

Sconfitta la linea di Alice Salvatore, capogruppo in consiglio regionale e precedentemente candidata presidente pentastellata scelta attraverso le "regionarie" sempre su Rousseau. Ora starà a lei decidere se sedersi al tavolo con il Pd e rimanere capolista o farsi da parte. A questo punto, dovrebbe essere una questione di giorni la scelta del nome dello sfidante di Toti. Quattro, salvo sorprese dell'ultima ora, i nomi in ballo: il giornalista Ferruccio Sansa, il rettore Paolo Comanducci, l'ex preside di Ingegneria Aristide Fausto Massardo, l'avvocato e direttore affari generali di Aism Paolo Bandiera.

A oltre due settimane dall'assemblea al Cap, dove era emersa a gran voce la richiesta di un referendum in rete, il reggente Vito Crimi aveva indicato la strada accordando 24 ore per verificare il sostegno o meno della base. "Rousseau si è dimostrato, anche in questa occasione, uno strumento utile e in grado di accorciare le distanze tra le scelte dei politici e la volontà e le esigenze dei cittadini. Va sottolineato che il Movimento 5 stelle è la sola forza politica che utilizza uno strumento così innovativo e all'avanguardia. Occorre però utilizzarlo in maniera corretta, trasparente e tempestiva. In questo caso è stato utilizzato con forte ritardo senza che ne siano state chiarite le ragioni. Comunque meglio tardi che mai. Mi auguro si traggano insegnamenti dagli errori commessi per migliorare ancora in futuro", ha commentato a caldo il senatore ligure Mattia Crucioli.

Il parlamentare savonese Sergio Battelli parla addirittura di 'archiviare una stagione buia'. Riflessione che lascia in un post su Instagram. "In Liguria il M5s ha scelto di percorrere la strada delle alleanze con altre forze civiche e politiche dimostrando che il Movimento non solo è vivo ma chiede rinnovamento ed è pronto a uscire dall'autoisolamento degli ultimi tempi. Un risultato che non era atteso ma, per quanto mi riguarda, ampiamente auspicato. Non ho mai nascosto che per me trovare un punto di incontro con gli altri soggetti civici e politici fosse una strada da percorrere. Così è stato.", ha scritto il presidente della Commissione Affari esteri alla Camera. "La Liguria ha bisogno di archiviare una stagione buia per risollevarsi e tornare a crescere, il M5S giocherà un ruolo da protagonista in questo rinnovamento", ha concluso.

Il Partito democratico in Liguria segue la linea nazionale. I dem hanno dichiarato da tempo la massima disponibilità a sedersi al tavolo con i pentastellati, anche per discutere delle condizioni programmatiche poste da Vito Crimi. All'interno del Movimento invece non c'era omogeneità, tanto da arrivare al voto online. Ai sostenitori dell'accordo, spinti da buona parte dei parlamentari liguri, si sono contrapposti i pentastellati più ‘duri e puri’ guidati dalla candidata in pectore, Alice Salvatore, capogruppo in consiglio regionale, da sempre contraria all'alleanza con i partiti tradizionali.

Un risultato che in Liguria rappresenta un big bang per l’intero centrosinistra. I renziani infatti si erano messi di traverso in ogni modo pur di evitare l’alleanza tra Pd e M5s. "Alla fine, per ironia della sorte, anziché essere il Pd a dettare le condizioni al M5s, sono stati i grillini a dettarle al Pd. E che condizioni!", aveva dichiarato Raffaella Paita, deputata ligure di Italia Viva, a proposito dei punti programmatici su cui trovare un punto di incontro con un candidato comune. "La lotta al dissesto, ci trova completamente d'accordo. Trovo però incredibile che pongano il tema i 5 Stelle. Perché a fronte dello straordinario lavoro portato avanti dal governo Renzi sul Bisagno e Fereggiano, sarebbe utile che il Pd ricordasse a Crimi che sono stati proprio loro a cancellare Italia Sicura”, aveva scritto e detto Paita.

Tra le condizioni imprescindibili poste da Crimi al Partito Democratico: un piano straordinario emergenziale per il contrasto al dissesto idrogeologico, un piano di riordino delle normative urbanistiche per la riduzione del consumo di suolo (Obiettivo Cemento Zero), iniziative di contrasto ai cambiamenti climatici e riduzione delle fonti fossili, il rilancio della sanità pubblica e uno stop alla privatizzazione degli ospedali. Ma anche l'impegno a promuovere presso il Governo nazionale ogni iniziativa volta a revocare le concessioni autostradali ad Autostrade per l'Italia, la realizzazione del progetto esecutivo della Gronda secondo gli esiti dell'analisi costi/benefici effettuata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti nel 2019, sentiti gli enti locali.

Hanno votato su Rousseau solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato e solo quelli residenti in Liguria. Lotta al dissesto, zero cemento, stop alle privatizzazioni nella sanità sono i principali punti programmatici che il Movimento 5 Stelle in Liguria ha messo sul tavolo delle trattative, come condizione per l'alleanza. Il voto online è un termometro anche per capire come si dividono le forze in campo in vista degli Stati generali del movimento che a oggi non hanno ancora una data certa per lo svoglimento. Un evento che comunque promette di essere uno spartiacque nel futuro di Casaleggio, Beppe Grillo, Crimi, Di Maio, Di Battista e soci.