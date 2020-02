Regionali, per Liguria Popolare si candida l'assessore di Sarzana Roberto Italiani

SARZANA - “Roberto Italiani, assessore al Comune di Sarzana si candiderà alle regionali. La sua competenza unita agli importanti risultati conseguiti costituiscono un alto valore aggiunto per il nostro progetto civico”, così Andrea Costa di Liguria Popolare. Prosegue senza sosta e con grande entusiasmo la corsa di Liguria Popolare verso le elezioni regionali e oggi viene raggiunto un altro importante risultato per il movimento guidato dal suo leader, il consigliere regionale Andrea Costa.

Oggi in conferenza stampa a Sarzana è stata annunciata la candidatura alle prossime regionali del commercialista Roberto Italiani. Elemento di spicco e fondatore di "Sarzana Popolare", che alle elezioni comunali del 2018 ha sfiorato quasi il 12 % eleggendo bel 4 consiglieri comunali, Roberto Italiani è oggi un apprezzato assessore con delega al commercio e al turismo.

“Oggi mettiamo un altro importante tassello per il nostro progetto – dichiara il Presidente di Liguria Popolare e Consigliere regionale Andrea Costa - la candidatura dell’amico Roberto Italiani porterà un grande valore aggiunto alla nostra esperienza civica per il suo lavoro svolto come assessore al Comune di Sarzana e per gli importanti obiettivi che in un anno e mezzo è riuscito a portare a compimento”.

“E’ dalla provincia di La Spezia che anni or sono è partito il progetto dei popolari – prosegue il leader dei popolari – e devo ringraziare i tanti amici che hanno aderito e consentito a Liguria Popolare di diventare un movimento civico dove concretezza e moderazione rappresentano i cardini del nostro impegno politico”.

“La capillare presenza in tutti i comuni dello spezzino e la nostra concreta azione politica – conclude il Presidente di Liguria Popolare Andrea Costa – hanno consentito a Liguria Popolare di diventare elemento fondamentale all’interno della coalizione”.