Regionali, Liguria al voto: in corsa dieci candidati presidenti

GENOVA - Seggi elettorali aperti dalle 7 alle 23 di oggi domenica 20 settembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 21. I 1.341.362 elettori liguri sono chiamati alle urne per eleggere il presidente di Regione Liguria e i 30 componenti dell'assemblea legislativa. Sul totale degli aventi diritto sono 702.083 le donne e 639.279 gli uomini, un numero sostanzialmente in linea con quello del 2015, quando gli elettori erano 1.357.540.

I CANDIDATI PRESIDENTI - In Liguria è una corsa a 10, questo il numero dei candidati alla carica di governatore, sostenuti da un totale di 18 liste provinciali. Tra loro figurano, nell'ordine di sorteggio della Corte d'Appello: Carlo Carpi, Ferruccio Sansa, Marika Cassimatis, il governatore uscente Giovanni Toti, Davide Visigalli, Giacomo Chiappori, Riccardo Benetti, Aristide Fausto Massardo, Alice Salvatore, Gaetano Russo. Sul totale dei candidati, 3 presentano liste in solo due collegi.

COSA PORTARE AL SEGGIO? - Gli elettori devono presentarsi ai seggi con tessera elettorale e documento di identità, per via delle procedure anti-covid si procede all'igienizzazione delle mani e si entra con la mascherina.

VOTO E COVID - Sono 33 al momento, sul territorio di tutta la provincia di Genova, le persone che hanno fatto richiesta di accedere al voto domiciliare perché in quarantena o in isolamento domiciliare per motivi legati al coronavirus. Le richieste avevano un termine non perentorio a 5 giorni prima del voto e in alcuni comuni è ancora in corso la raccolta delle richieste. Per poter accedere alla possibilità di votare da casa gli elettori devono inviare formale richiesta al comune, corredata di certificazione Asl che dichiara che la persona è affetta da covid.

LO SPOGLIO - Lo spoglio dei voti inizierà lunedì dopo le 15 partendo dal Referendum e a seguire dalle Regionali e le Amministrative, per i 16 comuni al voto in Liguria. Per quanto riguarda le elezioni regionali, in Liguria per la prima volta quest'anno si vota senza il listino del presidente e con la doppia preferenza di genere. E' previsto il voto disgiunto (votare per un candidato presidente e per una lista diversa da quelle che lo sostengono). Primocanale lunedì seguirà in diretta lo spoglio che eleggerà il nuovo presidente di Regione Liguria e i 30 consiglieri.

IL REFERENDUM - In Liguria come nel resto d'Italia si vota anche per il referendum sulla riduzione del numero di parlamentari italiani. Il testo oggetto del quesito ha avuto il via libera definitivo da Montecitorio l'8 ottobre 2019 e prevede il taglio del 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento: da 630 a 400 seggi alla Camera, da 315 a 200 seggi elettivi al Senato (LEGGI QUI) .

IN LIGURIA 16 COMUNI AL VOTO - Non solo elezioni regionali e Referendum. In 16 comuni della Liguria si va al voto anche per eleggere il nuovo sindaco (LEGGI QUI) .