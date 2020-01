Regionali, il M5s sceglie il candidato presidente: in Liguria sarà Salvatore

GENOVA - Alice Salvatore avrà una seconda chance per provare a diventare la prima presidente donna della Regione Liguria. Gli iscritti a Rousseau hanno, infatti, scelto l'attuale capogruppo pentastellata in consiglio regionale come candidata presidente alle elezioni della prossima primavera.

Salvatore ha avuto la meglio al ballottaggio sull'avvocato ed ex consigliere comunale di Ventimiglia, Silvia Malivindi: 541 voti contro 391, ovvero 58% contro 42%. A sparigliare le carte, pero', dopo il voto in Emilia-Romagna, potrebbero arrivare gli accordi romani tra Pd e M5S, per un'alleanza anche in chiave regionale. Che, non e' un mistero, Salvatore ha sempre rigettato con fermezza. Nel caso in cui l'attuale maggioranza parlamentare dovesse riproporsi unita anche alle urne liguri, Salvatore dovrebbe accontentarsi del ruolo di capolista del Movimento.