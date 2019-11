Regionali 2020, sono Rizzone e Salvatore i referenti liguri M5s per le elezioni

GENOVA - Saranno la capogruppo in consiglio regionale, Alice Salvatore, e il deputato Marco Rizzone, i referenti del Movimento 5 Stelle in Liguria per preparare il terreno in vista delle elezioni regionali della prossima primavera, secondo quanto appreso dall'agenzia Dire. La comunicazione ai diretti interessati è arrivata nelle scorse ore direttamente dai vertici pentastellati romani e riguarda tutte le regioni che saranno chiamate alla urne verosimilmente a maggio.

Oltre alla Liguria, ci sono anche Campania, Marche, Puglia, Toscana e Veneto. Ai vari referenti spetterà il compito di confrontarsi con la base e formulare, entro il prossimo 10 dicembre, una proposta per decidere in che modalità affrontare le elezioni e la relativa campagna elettorale.

Nella lettera di incarico, si spiega che Salvatore e Rizzone, così come i loro omologhi nelle altre cinque regioni, potranno e dovranno redigere il programma che sarà votato online sulla piattaforma Rousseau, sondare il terreno per un'eventuale alleanza con liste civiche, esplorare la possibilità di candidature esterne, proporre i candidati assessori. Solo successivamente si apriranno le candidature per le "Regionarie", secondo il modello telematico ormai consolidato.