Regionali 2020, Liguria Popolare riunisce a Genova il centrodestra per Toti

GENOVA - "Bisogna costruire un centrodestra che sappia essere realmente riformista, per cambiare dal profondo questo Paese, non bloccare i cantieri, cambiare la formazione professionale, il mondo dell'istruzione, la sanita' e una percezione di ambiente che molto spesso e' stata lasciata alla sinistra e interpretata in modo sbagliato". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti a un convegno di Liguria Popolare a Genova in vista delle regionali del prossimo anno.

"Sono molte le cose che abbiamo fatto in Liguria - ha aggiunto Toti - compreso svecchiare una classe dirigente, scelta per merito, che e' oggi e' la piu' giovane d'Italia in una regione che ha la popolazione piu' anziana. Un ottimo esempio. Credo che nessuno vorra' sfilarsi ma anzi tutti lo rivendicheranno a testa alta. Continuiamo a marciare tutti insieme, abbiamo costruito una amministrazione che ha funzionato, tutti i numeri lo dicono, la fiducia che i liguri ci hanno accordato lo dice, come le tante riforme che abbiamo saputo fare insieme. Credo che sia una esperienza positiva per questa regione e che possa essere anche un ottimo esempio per la politica nazionale" ha aggiunto Toti.

"All'interno del partito ci sono state contraddizioni importanti, noi abbiamo più di una ragione per essere distanti dagli amici di Cambiamo! ma questo non ci fa velo della necessità di costruire un centrodestra unito e di anteporre gli interessi dei cittadini alle questioni e alle dinamiche all'interno del partito". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, a margine del Convegno di 'Liguria Popolare Idee e valori al centro'. "Io e Giovanni Toti abbiamo avuto sostanziali divergenze politiche, lui ha fatto una scelta a mio avviso sbagliata, che non ho condiviso perché ritengo che ci sia il modo per portare avanti dentro Forza Italia un impegno per il rilancio di questo movimento ma, al netto di questa scelta sulla quale le distanze restano, Forza Italia è per il centrodestra e quindi credo che si debba andare avanti con questa coalizione di cui oggi il paese ha molto bisogno. Noi siamo diversi dalla sinistra - ha aggiunto Gelmini -, per noi il valore politico dell'unità del centrodestra viene prima delle divergenze politiche e prima degli interessi di ogni partito che compone la coalizione".

"Se l'esigenza e' quella di riavvicinare tanti cittadini disaffezionati alla politica, occorre che ognuno si faccia carico di dare una risposta politica. Il nostro obiettivo e' quello di mettere insieme tanti amici, professionisti, mamme, studenti che vogliono tornare ad essere protagonisti e che hanno bisogno di uno strumento per farlo e quello strumento e' il partito: Liguria popolare vuole essere quel partito, basato sul merito e la responsabilita'". ha commnetato Maurizio Lupi, intervenendo al convegno nazionale di Liguria popolare a Genova. "A noi fa schifo che lo Stato torni ad essere padrone - ha aggiunto Lupi - il lavoro lo danno le imprese, non lo Stato. Il reddito di cittadinanza e' stato una bestemmia, e' stato buttare via i nostri soldi".

"Sara' una strada lunga quella che portera' all'appuntamento con le regionali in Liguria, in programma nella primavera del 2020, ma non sara' ad ostacoli per l'unita' del centrodestra. La coalizione, stando a quanto affermato oggi da esponenti locali e nazionali di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Liguria popolare, e' ben salda e nessuno ha intenzione di sfilarsi: "Il tema - dice Edoardo Rixi, deputato e responsabile Infrastrutture e Trasporti per la Lega - non e' se siamo uniti o disuniti, ma cosa faremo nei prossimi 5 anni" dando per scontato dunque che le urne premieranno nuovamente la coalizione guidata dall'attuale governatore Giovanni Toti. "Qui abbiamo dimostrato il buongoverno e siamo stati bravi - ha sottolineato il presidente della Regione - Siamo stati i primi a vincere le elezioni, a fare le cose che la destra fino a quel momento aveva fatto poco, affrontando temi quali l'ambiente, l'attenzione ai piu' deboli, vedi il tema delle case popolari ad esempio. Cose che onnotano un c.destra in modo piu' ampio rispetto alla dottrina classica liberale". Per questo, dice Toti, il centrodestra "piu' ampio e' meglio e'. Non poniamo limiti alla provvidenza - ironizza - sono convinto che il centrodestra qui non solo sia unito, ma anche allargato. Forze civiche che prima guardavano al centrosinistra, ora guardano al centrodestra. E' qui in Liguria - aggiunge - che sogno il primo partito unico con primarie"