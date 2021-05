Regate di Portofino-Splendido Mare Cup: Primocanale in diretta mondiale

PORTOFINO - Una quattro giorni di grande spettacolo nel segno della ripartenza. Il vento soffia sul mare di Portofino campo di gara delle regate di Primavera - Splendido mare Cup di Portofino. Un grande evento internazionale dedicato alla vela che torna nel borgo famoso in tutto il mondo.

L'evento, organizzato dallo Yacht Club Italiano, dal comune di Portofino e dall'International Maxi Association sotto l'egida della Federazione Italiana Vela, è visibile in diretta grazie a Primocanale Production. Il gruppo Belmond è title partner della manifestazione, Rolex official timepiece mentre Loro Piana e Veuve Clicquot sono Partner Tecnici; completa il gruppo dei sostenitori dell’evento Banca Passadore.

Evento che mette al centro la bellezza della Liguria e del suo mare, volano per l'economia turistica che necessità di ripartire dopo oltre un anno di difficoltà a causa del Covid. La cronaca e le interviste saranno in doppia lingua, italiano e inglese, poiché l'evento non sarà trasmesso solamente in Liguria da Primocanale ma in tutto il mondo in streaming online attraverso i canali social (Facebook e Youtube) dello Yacht Club Italiano e di Primocanale.it e in diretta mondiale nei canali dedicati agli ospiti degli hotel del gruppo Belmond.