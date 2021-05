Regate di Portofino-Splendido Mare Cup: Primocanale 4K in diretta mondiale

PORTOFINO - Prendono il via questo giovedì le regate di Primavera - Splendido mare Cup di Portofino: un grande evento internazionale dedicato alla vela che torna nel borgo famoso in tutto il mondo. Le operazioni hanno preso il via oggi con l'arrivo delle imbarcazioni e le utlime formalità di iscrizione, le gare inizieranno ufficialmente giovedì alle 11 e si concluderanno domenica, con la premiazione prevista alle 17.30 nella piazzetta di Portofino.

L'evento, organizzato dallo Yacht Club Italiano, dal comune di Portofino e dall'International Maxi Association sotto l'egida della Federazione Italiana Vela, sarà tutto in diretta con una gigantesca produzione targata Primocanale Production 4K, la branca della nostra azienda specializzata in produzioni televisive di altissimo livello che trasmetterà ogni istante delle regate con tecnologia 4K. Il gruppo Belmond è title partner della manifestazione, Rolex official timepiece mentre Loro Piana e Veuve Clicquot sono Partner Tecnici; completa il gruppo dei sostenitori dell’evento Banca Passadore.

I quattro giorni si vivranno live con la telecronaca di Matteo Cantile, direttore di Primocanale e Roberto Ferrarese, uno dei massimi esperti di match race a livello internazionale: nella piazzetta di Portofino commenti e interviste saranno a cura di Maurizio Michieli ed Elisabetta Biancalani. La cronaca e le interviste saranno in doppia lingua, italiano e inglese, poiché l'evento non sarà trasmesso solamente in Liguria da Primocanale ma in tutto il mondo in streaming online attraverso i canali social (Facebook e Youtube) dello Yacht Club Italiano e di Primocanale.it e in diretta mondiale nei canali dedicati agli ospiti degli hotel del gruppo Belmond.

La regia sarà a cura di Lorenzo Annunziata con l'assistenza di Filippo Rossi e Andrea Rocchiccioli che coordineranno una squadra di 7 telecamere 4k che saranno completate da due droni che riprenderanno dall'alto il campo di regata.

In palio a Portofino per le Regate di Primavera - Splendido Mare Cup, il nuovo trofeo appositamente commissionato dallo Yacht Club Italiano al Maestro Marcello Morandini, architetto, scultore e designer che, con il suo stile inconfondibile, ha realizzato gli speciali Trofei Challenge destinati ai primi classificati delle classi Racer e Cruiser. Un tributo ispirato al mare e alla vela da parte di un artista fuori dal coro da sempre, Morandini si è misurato fin da giovanissimo e nel corso della propria cinquantennale esperienza con una dimensione internazionale, esponendo le proprie creazioni nei più importanti musei e nei luoghi della cultura di tutto il mondo. Oltre a questi, i Trofei IMA per il miglior classificato tra i soci IMA di ogni classe, il Belmond Trophy per il primo classificato tra i Racer e lo Splendido Mare Trophy per il primo della classe Cruiser. Premi speciali di Veuve Clicquot per i primi tre classificati delle due classi. Dal progetto di Marcello Morandini nasce anche una preziosa litografia a edizione limitata che sarà presentata a Portofino in occasione delle regate.