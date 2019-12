Ravano, sotto l'albero nasce l'edizione 2020 con la novità hockey

GENOVA - Il Torneo Ravano 2020, edizione numero 36 con la Coppa Paolo Mantovani giunta alla 27a edizione, apre le sue iscrizioni online il 30 gennaio fino al 29 febbraio. La presentazione ufficiale a Palazzo Ducale, nel Salone del Maggior Consiglio, il 26 marzo 2020. La competizione si terrà nel Padiglione Jean Nouvel alla Fiera del Mare dall'11 al 21 maggio 2020.

L'anno prossimo ai tornei di Calcio Maschile, Calcio Femminile, Basket, Rugby, Volley, Ciclismo, Scherma, Atletica Leggera, Vela, Canottaggio, Pallanuoto, Tennis, si aggiunge la novità dell’Hockey come tredicesima disciplina. «La Liguria - dice Franco Melis, presidente ligure del comitato regionale hockey - è ormai la quarta regione italiana per numero di hockeisti e la partecipazione al Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani è per noi un fiore all’occhiello: un riconoscimento alla diffusione e alla bellezza di questa disciplina, lo sport dei giovani più antico del mondo in quanto già praticato nell’antica Grecia e in Persia. Sempre più bambini e bambine vengono catturati dalla magia di riuscire a padroneggiare, un po' atleti e un po’ giocolieri, il controllo di una pallina con un bastone"

La Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani sviluppa, favorisce e promuove i valori dello sport con particolare riferimento a quello giovanile e non agonistico nello spirito dell’integrazione, della tolleranza e del rispetto operando congiuntamente all’Ufficio Scolastico Regionale tramite protocollo d’intesa, con il patrocinio della Regione Liguria, del Comune di Genova e della Camera di Commercio.

«Lo Sport - sottolinea Ludovica Mantovani, presidente della Fondazione Torneo Ravano - Coppa Paolo Mantovani e responsabile FIGC per il calcio femminile - è un veicolo straordinario per trasmettere valori e insegnamenti che vanno ben al di là dei minuti di attività motoria praticati dai nostri bambini e come Fondazione porrremmo sempre più attenzione alle attività didattiche collaterali che caratterizzano, da anni, il nostro evento. Senza mai dimenticare gli ultimi quattro anni di Kit Day all’Acquario di Genova, siamo felici di annunciare che saremo ospiti il 26 marzo 2020 nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, nuova splendida cornice della prossima presentazione. Ringraziamo sin da ora tutti coloro che credono in noi e che ci sostengono rendendo questo sogno di nuovo realtà. Un pensiero spontaneo, prima dell’apertura delle iscrizioni, va a tutti i maestri che si prodigano nel formare le numerose squadre e nel rispettare le nostre linee guida».