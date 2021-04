Rallye Sanremo, confermate tutte le manifestazioni

Il Rallye Sanremo, il Sanremo Rally Storico, il Rally delle Palme e la Coppa dei Fiori sono ufficialmente confermati, nonostante in mattinata sia circolata una notizia totalmente priva di fondamento che poneva dei dubbi sullo svolgimento di alcune manifestazioni del weekend sanremese.

Dal 8 al 11 aprile dunque il ponente ligure tornerà ad essere il centro del mondo per quanto riguarda il rallismo, con i riflettori che saranno puntati prima sul Rally Storico, valido per il Campionato Europeo, con annessa la gara di regolarità della Coppa dei Fiori, poi sul Rally delle Palme, valido per la Coppa Rally di Zona, per finire in un crescendo di emozioni e spettacolo con il Rallye Sanremo, che vedrà sfidarsi i contendenti al titolo italiano ed il Sanremo WRC, una sfida tutta in famiglia tra le Hyundai ufficiali che corrono nel Mondiale Rally.

Il Rallye Sanremo si svolgerà in zona rossa, quindi sarà impossibile uscire di casa per potersi recare ad assistere a qualsiasi fare della gara. Un motivo in più per collegarsi con Primoncanale Motori, che su diverse piattaforme, compreso il canale 11 del digitale terrestre, trasmetterà in diretta ed in streaming ongi istante del lungo weekend ligure.