Rallye Elba, a Pedersoli la prima del CIWRC

La partenza del Campionato Italiano WRC 2021 al Rallye Elba si conclude con la vittoria di Luca Pedersoli ed Anna Tomasi su Citroen DS3 WRC. Spettacolare come sempre, la classica toscana ha regalato emozioni e colpi di scena ad ogni prova speciale sulle due giornate di gara. Cinque in totale i crono affrontati, quattro vinti dal driver bresciano che scratch dopo scratch ha costruito il suo primo successo assoluto sull’isola. Una vittoria arricchita dal duello costante con Luca Rossetti e Manuel Fenoli, su Hyundai i20 R5, che hanno chiuso la prima giornata, dopo i passaggi in notturna, ad una manciata di secondi di distacco da Pedersoli-Tomasi. A due prove dalla fine i due equipaggi erano separati da appena 2 decimi di secondo. Poi l’ultimo colpo di scena proprio sulla PS5 “Lavacchio-San Piero” quando i problemi ai freni alla posteriore destra di Rossetti scavano un gap di 9’’ e indirizzano definitivamente la prima di campionato nelle mani del “Pede”. Con il secondo posto dietro alla WRC di Pedersoli, Rossetti guadagna la vittoria nella gara della Coppa Rally di Zona ACI Sport, secondo round della 6^Zona.

A completare il podio Andrea Carella ed Elia De Guio sulla nuovissima Skoda Fabia Evo R5. Era l’esordio per il piacentino con l’evoluzione della boema e si è visto nella prima giornata quando, rallentato già da una pietra sulla lunga PS1, era rimasto alle spalle dei migliori con un gap di 30’’. Poi ha preso continuità sul versante ovest dell’Isola fino a centrare la terza piazza assoluta. Un risultato favorito anche dai ritiri illustri di alcuni protagonisti attesi per il tricolore WRC. Subito fuori Simone Miele e Roberto Mometti (Citroen DS3 WRC), vincitori all’Elba nel 2019 e tra i top nel campionato anche un anno fa. Per il varesino un problema alla centralina della vettura francese, andata in protezione al km 8 della prova inziale “Volterraio-Cavo”, che lo ha costretto al forfait anticipato. Poi Corrado Pinzano con Marco Zegna, subito rallentati da noie meccaniche alla Fabia R5, fermati subito dopo da una toccata sulla PS2. Quindi al km 14 della PS4 “Due Mari”, la prima del sabato, il ritiro dei campioni in carica Corrado Fontana e Nicola Arena su Hyundai i20 WRC per una toccata mentre rincorrevano i due in vetta. Stessa sorte sulla prova successiva per Ivan Ferrarotti e Fabio Grimaldi, su Fabia R5, che hanno concluso una gara davvero sfortunata con una foratura sulla PS4 e una toccata sulla successiva.