Rally delle Palme: 78 iscritti per i suoi 69 anni

SANREMO - La prima edizione risale al 1952 e fu vinta da Paolo Butti su Fiat 1100: chi corre al Palme è bene che sappia che questa è una gara che ha una grande storia e quasi 70 anni.

Ai grandi numeri del Sanremo 2021 contribuisce con 78 iscritti la gara che vede come sponsor Primocanale Motori. La partenza e l’arrivo saranno da Bordighera Capo Ampelio ma l’assistenza sarà nello stesso parco del moderno per non complicare la vita ai preparatori che hanno macchine nelle due gare, questo semplificherà anche la vita a noi di Primocanale Motori.

La prima vettura partirà alle 14.00 e arriverà alle 20.05. I 78 iscritti alla classica del ponente ligure, che attribuisce punti pesanti per il Campionato di Zona si disputerà sulle stesse prove dell’europeo storico e del Cir: Vignai, Ghimbegna e Perinaldo per un totale di 59 km di prove di velocità.

Alla partenza ben 11 R5 con nomi noti nel mondo del rally che si contenderanno il primato, da Davide Riccio con l’unica Hyundai del Team Bernini a Guastavino vincitore nel 2019. E la gara sarà molto combattuta vista la presenza di Ferrarotti, Porro, Spataro, Biggi ed altri outsider.

Sarà anche interessante vedere le 3 Super 2000, le Clio Super 1600 vere macchine da corsa aspirate dal “sound” inconfondibile per veri intenditori. E nelle altre classi ci sarà tale battaglia che vedremo alla fine risultati nell’assoluta di tutto rilievo per qualche R3c, R2c e R2b.

Primocanale Motori seguirà in diretta anche alcuni passaggi del Palme che si alterneranno con lo storico ed anche con immagini dallo Shakedown del Cir. Personalmente ho un meraviglioso ricordo nel 1987 con a fianco Raffaele Caliro quando arrivammo terzi assoluti e primi di gruppo A con la Mercedes 190 dietro a Martinelli e Barel con le 037.

E' estremamente positivo che la Liguria grazie a Sergio Maiga stia di nuovo vedendo aumentare il numero di gare e segnare il record di presenze davanti a tutta Italia. Un grazie sincero va a tutti gli organizzatori dei rally per la tenacia che hanno pur di mantenere vivo il nostro sport davanti ad ogni difficoltà’.

Ci vediamo sabato su Primocanale.it e sui nostri social per seguire anche le immagini del “mitico“ Palme/Leggenda.

W i Rally.... in Liguria!

Ps: Chi riconosce la prova speciale nella foto in periodo direi non Covid?