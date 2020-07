Ragione Liguria, col Fondo Strategico stanziati 135 milioni in cinque anni

GENOVA - Sono 135 milioni gli investimenti stanziati con il Fondo Strategico dalla giunta regionale, in accordo con Anci, in cinque anni. Sono 8 milioni per la difesa del suolo, 27 per la riqualificazione urbana e il turismo, 85 per le opere pubbliche infrastrutturali e 15 per l'innovazione tecnologica. La suddivisione per province vede assegnati: 38 milioni a Genova, 28 a La Spezia, 22 a Imperia e 28 a Savona. Per gli interventi di valorizzazione del territorio su tutta la regione sono stati finanziati 18 milioni. Si tratta di un primo bilancio della decima legislatura reso noto da Regione Liguria.

Per quanta riguarda la sezione imprese sono stati stanziati oltre 53 milioni. In particolare sono stati finalizzati a finanziamenti per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica, delle strutture ricettive all'aria aperta e dei servizi turistici innovativi, finanziamenti alle imprese per fronteggiare emergenze come gli eventi alluvionali e il crollo di ponte Morandi, finanziamenti alle associazioni sportive, finanziamenti a favore delle imprese per la riqualificazione del settore del commercio al dettaglio e somministrazione alimenti e bevande, interventi di capitalizzazione delle imprese e fondo di garanzia per fronteggiare l'emergenza Covid.

"Grazie ai finanziamenti del Fondo Strategico abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: mantenere le promesse fatte ai cittadini per la valorizzazione e la riqualificazione della nostra regione. Siamo riusciti a finanziare interventi sull'intero territorio, da ponente a levante, sostenendo i comuni nella realizzazione di progetti infrastrutturali attesi da tempo. Questa e' la dimostrazione di come le Regioni siano enti chiave nel dialogo con le amministrazioni locali: abbiamo fatto rete, abbiamo ascoltato i cittadini e siamo riusciti a cogliere le esigenze del nostro territorio", commenta il governatore Giovanni Toti.