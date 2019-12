Raffiche oltre i 115km/h, vento di burrasca sulla Liguria. Sopraelevata vietata alle moto

GENOVA - Sopraelevata vietata alle moto, telonati e furgonati, parchi e cimiteri chiusi nella giornata di oggi martedì 10 dicembre. Cielo sereno ma vento di burrasca su Genova. Il centro meteo Arpal ha infatti emanato l’avviso per vento. Già dalla serata, lunedì si è verificato un rinforzo dei venti settentrionali, in particolare sul centro della regione, con venti fino a forti sulla zona B (Da Noli a Camogli).

LA SITUAZIONE - Cielo sereno o poco nuvoloso questa mattina sulla Liguria spazzata, come previsto dal vento settentrionale con raffiche di burrasca forte. Nel corsod ella mattina le raffiche più intense, in costa, si sono registrate a Fontana Fresca, sopra Sori, con 116.6 km/h e sui rilievi a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) con 119.9 km/h. Ma è un po' tutta la regione a essere sferzata dal vento di burrasca: a Monte Pennello (Genova) 108 km/h, a Torriglia Garaventa (Genova) 102.2 km/h, a Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) 98.6 km/h, a Monte di Mezzo (Santo Stefano d’Aveto, Genova) 96.8 km/h a Lago di Giacopiane (Genova) 96.5 km/h. A Genova raggiunti i 79 km/h al Porto Antico e i 69 km/h a Castellaccio.

LE TEMPERATURE - Da ricordare anche il mare è agitato mentre le temperature minime vedono alcuni valori sottozero: Loco Carchelli (Genova) -2.5, Sassello (Savona) -2.4, Poggio Fearza (Imperia) -1.1, Pratomollo (Genova) -0.5, Padivarma (La Spezia) -0.4. Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova 12.4, Savona 11.2, Imperia 9.1 La Spezia 7.1.

LE DISPOSIZIONI DEL COMUNE DI GENOVA - Durante l'avviso e con vento in atto: non posizionarti sotto oggetti sospesi o esposti al vento, evita di transitare sotto alberi, a piedi o su veicoli, poiché potrebbero cadere rami, se sei alla guida di un veicolo, modera la velocità; l’uscita dalle gallerie e i viadotti sono particolarmente insidiosi per i veicoli telonati o furgonati, per veicoli a 2 ruote e veicoli telonati/furgonati, con l’avviso di vento forte o molto forte, entra in vigore l’apposita Ordinanza n. 60/2016 che vieta il transito sulla Sopraelevata, aree verdi, parchi, giardini e cimiteri restano chiusi in base all' Ordinanza n. 9/2016, sulle zone costiere non accostarti al litorale, ai moli e ai pontili; massima attenzione nel percorrere le strade costiere anche a bordo di veicoli.