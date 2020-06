Protesta lavoratrici mense scolastiche, incontro in Regione per chiedere sostegno

GENOVA - Le lavoratrici e i lavoratori delle mense scolastiche si sono ritrovati sotto la sede della Regione Liguria per chiedere risposte chiare, per il presente ma anche e soprattutto per il futuro, a partire da settembre. Cinquecento dei tremila lavoratori della ristorazione collettiva, scolastica e aziendale, in Liguria non hanno ancora ricevuto il fondo di integrazione salariale dall'Inps e sono senza un reddito dall'inizio dell'emergenza Coronavirus.

È questo il dato che è emerso a Genova dalla protesta organizzata dai sindacati Fisascat Cisl e Uiltucs Uil per chiedere "misure di sostegno al reddito a una categoria duramente colpita dalla chiusura delle scuole a marzo scorso e senza una retribuzione nei mesi estivi". Più di un centinaio i manifestanti in piazza armati di fischietti al grido di “lavoro e risposte”. L'assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo ha ribadito che la riapertura delle mense scolastiche a settembre è prevista dalle linee guida stabilite dalla Conferenza delle Regioni. I manifestanti hanno ottenuto un incontro con l'assessore regionale al Lavoro Gianni Berrino: sul tavolo la possibilità di utilizzare una parte del Fse per attivare misure di sostegno al reddito in estate.

“Il tavolo nazionale - sottolinea il segretario regionale Fisascat Cisl Silvia Avanzino - deve risolvere il tema di ammortizzatori sociali e riapertura scuole, chiediamo alla Regione misure straordinarie per dare sostegno a un settore fortemente penalizzato”. La richiesta a Governo e Regione è quella di dare risposte ai lavoratori fermi da febbraio, dopo gli incontri romani infatti non sono ancora arrivate risposte. “Vogliamo capire come ripartiremo a settembre, se queste 3 mila lavoratrici più un indotto molto grande avranno lavoro a settembre, e per trovare sostegno a lavoratori che non hanno ricevuto quasi nulla”, spiega il segretario regionale Uiltucs Liguria Riccardo Serri.

I rappresentanti confederali di Cisl e Uil e di categoria Fisascat e Uiltucs hanno incontrato alle 11, in Regione, l'assessore al Lavoro Gianni Berrino per affrontare il problema che stanno vivendo i tanti addetti delle mense scolastiche, da mesi ormai impossibilitati a lavorare e in sospensione di reddito fino alla ripartenza delle scuole. Si è convenuto assieme che, nell'ambito del tavolo del tavolo di concertazione con il Presidente e gli assessori Berrino, Cavo e Benveduti e le sigle confederali verrà esaminata la riprogrammazione dei fondi residui Fse e Fesr con la priorità di sostenere i lavoratori delle categorie più svantaggiate a causa della crisi Covid, tra i quali anche gli addetti della ristorazione scolastica. In assenza di risposte da parte del Governo le parti hanno convenuto sull'opportunità di trovare a breve una soluzione per questi lavoratori attualmente in sospensiva estiva e quindi privi di reddito. Le parti si incontreranno entro 10 luglio prossimo.