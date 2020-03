Primocanale su Telegram, già 10 mila iscritti: le notizie della Liguria sul vostro smartphone

GENOVA - Primocanale da sempre punta sulla crossmedialità e per questo ha deciso di sbarcare su una nuova piattaforma: Telegram. In un meno di un mese gli iscritti alla pagine hanno già superato la cifra tonda di 10.000. Quando non si può seguire la diretta sul canale 10 o in streaming, gli utenti possono restare aggiornati sul sito web, sui social, sulla app, grazie alla newsletter. Ormai da un mese è possibile farlo anche tramite il canale Telegram, una app di messaggistica istantanea che permette a chi è iscritto al nostro canale di ricevere le notizie più importanti della giornata in tempo reale sul proprio smartphone.

Un buon motivo per scaricare la app e iscriversi al canale Primocanale - Pagina Ufficiale. Se già la si ha installata sul proprio cellulare, basta cliccare QUI e iscriversi. Altrimenti andate su Play Store, scaricate la applicazione, iscrivetevi con il vostro numero di cellulare e poi cercate "Primocanale - Pagina Ufficiale": una volta cliccata la chat che vi si aprirà, iscrivetevi.

In poche settimane il canale ha già superato i 9 mila iscritti. Questo perché è un servizio comodo e gratuito che vi permette di restare aggiornati tutto il giorno sulle principali notizie in Liguria: dalla cronaca allo sport, dalle informazioni sulla viabilità agli eventi da non perdere. Nel corso della giornata vi terremo compagnia, ma se temete distrazioni potete anche silenziare il canale e andare alla sera a rivedervi le notizie che abbiamo selezionato per voi, per leggervele con calma. Una sorta di newsletter, ma più smart.