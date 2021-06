Primocanale Meteo Liguria, ogni giorno le previsioni del tempo per la nostra regione

GENOVA - Parte da oggi, lunedì 28 giugno, Primocanale Meteo Liguria: un progetto in collaborazione con InMeteo per aggiornare sul meteo nella nostra regione. Ogni mattina sul sito Primocanale.it, sulla pagina Facebook, sul canale Telegram tutti gli aggiornamenti meteo, una video grafica dedicata, per avere sempre a disposizione la situazione aggiornata anche via smartphone e social. E ogni mercoledì potremo già avere la tendenza fino al weekend, informazioni utili per tutti i liguri e per i turisti.

Situazione generale: il Mediterraneo continua ad essere interessato da un’area di alta pressione, che tenderà a rafforzarsi nell’inizio della settimana con una maggiore azione calda sub-tropicale, in particolar modo al centro-sud. In Liguria persistono bel tempo e caldo moderato.

Previsioni di lunedì 28 giugno:

Mattina: condizioni di stabilità atmosferica per l’intero periodo, con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Pomeriggio: condizioni di stabilità, con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche addensamento o velatura innocua, specie nei settori interni centro-occidentali.

Sera: persistono condizioni di stabilità ovunque, con cieli generalmente stellati.

Notte: persistono condizioni di stabilità ovunque, con cieli generalmente sgombri da nubi.

Caldo in leggera intensificazione, con temperature massime diurne attorno ai 28-31 gradi. Minime fra i 18-22 gradi lungo le coste e primo entroterra, più basse nelle zone interne.

Ventilazione generalmente debole, con rinforzi moderati sui settori centro-occidentali della regione, specie zone interne dell’imperiese e savonese. Mare poco mosso o quasi calmo.