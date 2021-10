Primocanale davanti a tutte le reti nazionali il 4 ottobre

GENOVA - Scoprire che i cittadini liguri scelgono la nostra emittente davanti a tutte le reti nazionali è per noi la più grande soddisfazione che ci conferma dopo quasi 40 anni di vita ( li compiremo il 2 gennaio 2022) che il Servizio Pubblico in Liguria viene riconosciuto in noi.

Mentre le reti nazionali facevamo tutt’altro impegnate in trasmissioni di varia umanità sino alle 15.00 e poi dedicate primariamente ai risultati elettorali delle amministrative, in Liguria eravamo in allerta rossa e Primocanale come sempre vicina ai cittadini della costa come dell’entroterra, era sul territorio con 5 troupes Live conduttori in studio, redazione, centralino con 5 linee e migliaia di corrispondenti che ci chiamavano, ci scrivevamo: i nostri straordinari utenti.

Il dato Auditel dalle 6.30 alle 23.00 conferma che Primocanale in questa lunghissima fascia oraria è stata la prima emittente in assoluto della Liguria con una media, per ogni minuto, di 46.610 utenti davanti a Canale 5 con 39.063, Rai 3 con 39.016, Rai 1 con 34.987, La7 con 21.955, Rai 2 con 11.840, Italia 1 con 9.043 e a seguire le altre come da tabella visibile.

In totale sono state oltre 450.000 le persone diverse che si sono sintonizzate su Primocanale durante la giornata e uno share medio oltre il 13% con oltre 2 punti percentuali su Canale 5 e Rai 3 e uno straordinario picco di share del 41%.

Siamo un po’ stanchi ma felici di sentirci utili alla nostra regione. Stiamo già preparando grandi novità in vista del nostro 40esimo anniversario nel 2022 anno che vedrà anche un passaggio tecnologico epocale tra nuovo digitale terrestre a Maggio e l’attuazione del nuovo sistema 5g che crescerà di mese in mese rendendo sempre più’ veloce la visione di video di alta qualità’

Siamo pronti alle nuove sfide tecnologiche per informare con maggiore qualità e velocità ma soprattutto per interagire e dare voce a chiunque desideri esprimere le sue idee e rispetti la liberta di opinione e di informazione.