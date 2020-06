Primo evento della lirica italiana a Sarzana con il Teatro Carlo Felice, Primocanale in diretta

SARZANA - Il primo evento della lirica in Italia è quello del Teatro Carlo Felice che riparte all'aperto, nella splendida cornice di Piazza Matteotti di Sarzana. Orchestra, le grandi voci internazionali tra cui la star tutta nostrana, ovvero il tenore Francesco Meli che proprio questa stagione aveva aperto il cartellone della Scala di Milano con "Tosca".

"La musica è vita" -questo il titolo scelto- e in questo periodo di lockdown non si è mai fermata, specialmente quella del Teatro Carlo Felice che ha accompagnato alcune delle ricorrenze più importanti in Liguria: dal concerto di Pasqua nella Cattedrale di San Lorenzo a quello per celebrare il 25 aprile e il 2 giugno. Oggi, però, il teatro torna ad incontrare per la prima volta in suo pubblico e lo fa sotto le stelle con una platea di oltre 500 persone tutte rigorosamente distanziate. Ad ammirare lo spettacolo ci saranno anche alcuni fortunati che potranno goderselo affacciati alla finestra.

Ma Primocanale trasmetterà in diretta l'evento a partire dalle ore 21. Le arie più famose tratte da opere di Verdi, Puccini, Donizetti, Bellini, Bizet e Rossini celebreranno la prima tappa di un tour estivo che vedrà il Teatro Carlo Felice impegnato in diversi eventi in tutta la regione e non solo.

A fare gli onori di casa oltre al sindacoCristina Ponzanelli, il direttore artistico della serata e del Sarzana Opera Festival Sabino Lenoci, festival che quest'anno a causa della pandemia è stato rimandato. Ma la scelta di questa piazza è volutamente simbolica nel celebrare un appuntamento estivo ormai di tradizione. Presenti diverse autorità tra cui il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, l'onorevole Manuela Gagliardi e la senatrice Stefania Pucciarelli.