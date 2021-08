Primo d'agosto con pioggia, vento e mare mosso: allerta gialla in Liguria

GENOVA - Primo di agosto all'insegna dell'allerta meteo gialla per pioggia e temporali sulla Liguria. A mezzanotte è scattata infatti l'allerta sul centro-Levante e sulle vallate dell'entroterra (Zone B-C-D-E).

Una perturbazione che si muove da Ponente verso Levante porta pioggia su buona parte della regione. Attenzione ai venti che saranno forti da Sud-Est e al mare molto mosso soprattutto al mattino. Temperature massime intorno ai 27 gradi sulle città della costa, sui 30 nell'Imperisese. Minime tra i 22-23 gradi. Per la giornata di lunedì atteso un miglioramento delle consizioni meteo con graduale risalita delle temperature. L'allerta meteo gialla per pioggia e temporali termina alle 15

LE PREVISIONI ARPAL:

DOMENICA 1 AGOSTO - Dalle prime ore della notte il transito della perturbazione determina precipitazioni a carattere temporalesco da Ponente verso Levante con intensità moderate, cumulate areali significative su BCDE, bassa probabilità di fenomeni forti su A, alta su BCDE; al pomeriggio ancora instabile con bassa probabilità di fenomeni forti. Venti forti da sudovest fin al mattino su C, dal pomeriggio su costa di A. Mare in rapido aumento a molto mosso al mattino, agitato dal pomeriggio su A, la sera su BC con mareggiate per onda lunga di libeccio (periodo 8 s).

LUNEDI’ 2 AGOSTO - Residue condizioni d'instabilità favoriscono lo sviluppo di rovesci o temporali sparsi, d'intensità al più moderata. Nelle prime ore della notte mare ancora molto mosso su A, localmente agitato su parte orientale di B, agitato su C con mareggiate per onda lunga di libeccio (periodo circa 8 s); mare in calo a molto mosso già dal mattino.